Onderzoeker: uniek dat overheid organisatie Formule 1 niet steunt

Het is vrij uniek dat de organisatie van een evenement met zo’n groot internationaal bereik als de Formule 1 in Zandvoort geen bijdrage krijgt van de overheid. Dat zegt onderzoeker Menno de Pater van economisch onderzoeksbureau Decisio. ‘Bij andere internationale sportevenementen zoals een start van de Giro of de Tour de France, is een forse bijdrage van de overheid aan de organisatie altijd noodzakelijk gebleken. Dat geldt ook voor evenementen met kaartverkoop zoals een WK voetbal of Olympische Spelen’, zegt hij.

De Pater deed namens Decisio onderzoek naar de economische impact en de haalbaarheid van de race in Zandvoort. Het onderzoeksbureau concludeerde in 2017 dat bezoekers, teams en media gezamenlijk 57 miljoen euro zouden uitgeven in Nederland per jaar dat een Formule 1-race in Zandvoort wordt verreden. In 2022 en 2023 zijn er in ieder geval ook races op het circuit.

Vanwege de coronamaatregelen kan dit jaar slechts twee derde van het beoogde aantal toeschouwers de drie racedagen bezoeken. De begroting van ongeveer 50 miljoen euro zal daarom waarschijnlijk niet sluitend zijn. De drie bedrijven achter de organisatie van Dutch Grand Prix, de Formule 1 in Zandvoort, zullen de eventuele verliezen van het evenement op zich nemen. Een bedrag wilde een woordvoerder van de organisatie eerder deze maand niet noemen. Het kabinet heeft meermaals gezegd dat de organisatie niet op overheidssteun hoeft te rekenen.

Lastig voorspellen

Ook De Pater wil geen uitspraken doen over wat verminderde bezoekersaantallen en coronamaatregelen gaan doen met de bestedingen en de berekeningen van Decisio. ‘Het laat zich lastig voorspellen hoe dat precies uitpakt. Campings, hotels en bungalowparken in Zandvoort en omgeving zijn in ieder geval beter bezet dan wanneer het evenement er niet zou zijn’, zegt hij.

Volgens De Pater zijn er daarnaast ook nog waarden die zich lastiger laten meten, zoals het imago en de merkwaarde van Zandvoort en Nederland. ‘Normaal geven gemeenten en de landelijke overheid ook geld uit aan marketing om zichzelf op de kaart te zetten. Samen met zaken als trots en verbondenheid zijn dat redenen voor overheden om in sportevenementen te investeren. De Grand Prix is nu een vorm van gratis publiciteit.’

Het is overigens nog niet helemaal zeker dat de race komende zondag doorgaat. De rechtbank in Haarlem doet dinsdag uitspraak in een kort geding tegen de Formule 1 in Zandvoort. Een milieuorganisatie maakte bezwaar tegen de Dutch Grand Prix wegens de uitstoot van stikstof.