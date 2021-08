Advocaat Spong: veroordeling Bouterse was te verwachten

De veroordeling van oud-president Desi Bouterse van Suriname voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden lag in de lijn der verwachting. Dat zegt advocaat Gerard Spong. ‘De verwachting is uitgekomen.’

De in Suriname geboren Spong verloor vrienden en vakgenoten tijdens de moorden in 1982 in Fort Zeelandia en is kenner van het Surinaams recht. ‘Ik had dit wel verwacht. Er lag al een uitvoerig verstekvonnis aan ten grondslag met 56 bewijsmiddelen. Daar was geen speld tussen te krijgen.’

Spong verwacht dat Bouterse in hoger beroep gaat, maar noemt dit ‘uitstel van executie’. De Nederlandse advocaat heeft namens de nabestaanden sinds het jaar 2000 geijverd voor de berechting van Bouterse.