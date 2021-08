Slachterij Gosschalk in Epe mag vanaf dinsdag weer open, maar wel onder verscherpt toezicht. Demissionair landbouwminister Carola Schouten meldt aan de Tweede Kamer dat de slachtwerkzaamheden weer hervat mogen worden. Het bedrijf moest dicht nadat er eind juni schokkende beelden naar buiten kwamen waarop te zien was hoe dieren in de slachterij ernstig werden mishandeld door het personeel.