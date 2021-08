Duitse inflatie loopt nog iets verder op

De Duitse inflatie is in augustus verder gestegen. Het Duitse federale statistiekbureau meldde op basis van voorlopige cijfers dat de geldontwaarding ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder 3,9 procent bedroeg. Ten opzichte van juli bleven de prijzen gelijk.

De Duitse inflatie was al een tijdje boven de 2 procent, maar maakte in juli een sprong naar 3,8 procent. Dat kwam omdat de Duitse overheid vorig jaar het hoge btw-tarief tijdelijk verlaagde om de economie aan te jagen na de coronacrisis. Begin dit jaar werd dat teruggedraaid en dat verschil toont zich in de inflatiecijfers.

Ook de sterk gestegen energieprijzen spelen een belangrijke rol. Verder speelt de CO2-beprijzing die in Duitsland sinds begin dit jaar geldt een rol en zijn de door corona gestegen prijzen van grondstoffen en vervoer te zien in de prijzen die consumenten aan de kassa betalen.

De inflatie is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die kijkt daarvoor naar de inflatie van de hele eurozone. Om dat te kunnen is er ook een inflatiemeting die in alle landen op dezelfde wijze wordt gedaan. Dit geharmoniseerde cijfer kwam in Duitsland in augustus uit op 3,4 procent op jaarbasis. In juli was dat nog 3,1 procent.