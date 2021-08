Demissionair kabinet heeft begroting voor volgend jaar rond

Het demissionaire kabinet-Rutte III heeft de begroting voor volgend jaar gereed. Dat heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën laten weten. De begroting wordt op Prinsjesdag - dat is de derde dinsdag van september - gepresenteerd.

"Het werk aan de miljoenennota en rijksbegroting 2022 is afgerond. Daardoor kunnen de stukken naar de Raad van State en het CPB", twitterde Hoekstra maandag. De afgelopen paar weken heeft het kabinet in zogenoemde begrotingsraden over het budget van volgend jaar gesproken.

De begroting van het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zal volgend jaar wel een fiks tekort laten zien door alle uitgaven die zijn gedaan om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.