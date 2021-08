IS eist raketaanval op vliegveld Kabul op

Het was in eerste instantie niet duidelijk wie er had geschoten en waarop precies. De raketten werden mogelijk afgeschoten van een voertuig ten noorden van de Afghaanse hoofdstad. Journalisten van het Franse persbureau AFP hoorden meerdere raketten over de stad vliegen. En inwoners uit de omgeving van de luchthaven hoorden dat het raketafweersysteem in werd geschakeld.

De Afghaans-Pakistaanse tak van IS was ook verantwoordelijk voor de bomaanslag op het vliegveld van Kabul donderdag, waarbij volgens onofficiële bronnen mogelijk 170 Afghanen stierven. Dertien Amerikaanse militairen kwamen ook om het leven. Als vergelding voor deze aanval hebben de Verenigde Staten twee droneaanvallen uitgevoerd op doelen van de terreurbeweging.