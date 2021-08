In DierenPark Amersfoort blijken maandag twee wolven te zijn ontsnapt uit hun verblijf. Bezoekers in de dierentuin hoorden van dierenverzorgers dat het om één ontsnapt dier zou gaan, maar het park maakte toen de dieren weer gevangen waren op Facebook bekend dat het om twee wolven ging. De wolven zijn verdoofd en daarna teruggebracht naar hun onderkomen. De dierentuin is niet bereikbaar voor een toelichting.