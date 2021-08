Uber en Facebook: nog geen vaccinatieplicht in Nederland

Taxi-app Uber en techbedrijf Facebook laten weten dat er in Nederland nog geen vaccinatieplicht voor werknemers zal gelden. Daarmee reageren de bedrijven op de vaccinatieplicht die LeasePlan aan Nederlands kantoorpersoneel heeft gesteld. In de Verenigde Staten hebben Uber en Facebook werknemers al wel verplicht gevaccineerd te zijn.

‘Er is op dit moment geen vaccinatieplicht en we houden de richtlijnen van de overheid op dit punt nauwlettend in de gaten’, zegt een woordvoerder van Uber in Nederland. Voor het hoofdkantoor in Amsterdam geldt thuiswerken. Medewerkers die wel naar kantoor willen, moeten afstand houden en mondkapjes dragen.

Uber, dat in de Verenigde Staten al wel een vaccinatieplicht voor kantoorpersoneel heeft ingevoerd, zegt de lokale regelgeving en richtlijnen voor corona ‘te allen tijde’ te volgen. ‘Dit betekent dat in sommige markten de kantoren weer volledig open zijn en in andere markten de collega’s nog grotendeels of geheel thuis werken’, aldus het bedrijf. Voor de landen waar kantoren weer helemaal of gedeeltelijk open zijn, kunnen medewerkers tot medio oktober kiezen waar ze willen werken, aldus Uber. Uber zegt in het najaar deze richtlijn opnieuw te bekijken.

Nederlandse werknemers

Facebook laat weten dat er op dit moment nog niets te zeggen valt met betrekking tot de vaccinatieplicht van de Nederlandse werknemers van Facebook. ‘Mocht dat veranderen, dan laten we dat weten’, zegt het bedrijf in een reactie. Verder werken medewerkers nog niet vanaf het Nederlandse Facebookkantoor.

LeasePlan vindt het belangrijk om personeel wereldwijd weer op kantoor te verwelkomen. Dat helpt volgens de organisatie tegen onder andere burn-outklachten en andere problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. Verder is het zaak dat collega’s weer aansluiting vinden met elkaar, zo klinkt het.