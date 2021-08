Aantal huishoudens met zonnepanelen blijft groeien

Het aantal huishoudens met zonnepanelen blijft doorgroeien. Circa 1,5 miljoen huishoudens hebben nu zonnepanelen liggen, tegenover 1 miljoen vorig jaar. Ook huurwoningen krijgen steeds vaker zonnepanelen, meldt het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord op basis van gegevens van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research (DNER).

DNER rekent in Nederland met een totaal van 8 miljoen huishoudens. De afgelopen jaren versnelt het tempo waarop huizen zonnepanelen krijgen, zegt het onderzoeksbureau. Gemiddeld hebben de afgelopen drie jaar circa 240.000 huizen per jaar zonnepanelen gekregen. ‘Als deze trend doorzet, zouden voor 2030 de geschikte huizen zonnepanelen kunnen hebben’, zegt senior onderzoeker Steven Heshusius. De meeste huizen zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, maar niet alle. ‘Soms is er minder oppervlak beschikbaar door andere bebouwing, zoals een airco.’

Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, zegt dat burgers steeds meer de voordelen zien van zonne-energie. ‘Met slimme samenwerkingen heeft iedereen profijt. Ik ga ervan uit dat alle betrokken partijen de huidige regels zo vormgeven dat elke vierkante meter dak gebruikt kan worden voor duurzame energie’, aldus Nijpels op een bijeenkomst in Aalsmeer, waar maandag het 1,5 miljoenste huis zonnepanelen kreeg.

Koopwoning

Van de 1,5 miljoen huishoudens met zonnepanelen heeft het merendeel een koopwoning. Maar een klein gedeelte bestaat uit huurwoningen. Het onderzoeksbureau bracht ook in kaart dat er bij nog veel meer huishoudens in Nederland zonnepanelen gelegd kunnen worden. Daarbij wijst DNER onder meer naar de ruim 1 miljoen huizen van woningcorporaties.

De meeste panelen liggen nu op bedrijfspanden en in zonneparken. Door de toename van hernieuwbare energie, waaronder zon- en windparken, waarschuwen netbeheerders voor het vollopen van het energienet. Om de grote vraag naar hernieuwbare energie aan te kunnen zijn de komende jaren miljardeninvesteringen nodig.