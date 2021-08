Bronnen: algemene coronasteunpakketten lopen 1 oktober af

De algemene economische steunpakketten die vanwege de coronacrisis in het leven waren geroepen, lopen op 1 oktober af. Dat melden Haagse bronnen.

De verwachting was al dat de generieke steunmaatregelen, zoals de NOW (loonsteun) en de TVL (vaste lasten) vanaf oktober zouden eindigen, maar officieel was het nog niet. De economische vooruitzichten zijn goed en daarom wil het kabinet de algemene steunmaatregelen afbouwen.

Later maandag wordt de officiële aankondiging verwacht. Dan moet ook blijken of er voor bepaalde sectoren nog wel steun zal zijn na 1 oktober. Het nachtleven en de evenementensector zijn vaak genoemde voorbeelden, omdat die ondanks de versoepelingen van de afgelopen tijd nog altijd weinig perspectief hebben.