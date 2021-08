Burgemeester Milaan eist duidelijkheid over brand in woontoren

Burgemeester Beppe Sala van Milaan eist duidelijkheid over hoe een brand in een woontoren zich zo snel kon uitbreiden. Hij vergelijkt de situatie met de dodelijke brand in de Londense Grenfell Tower in 2017. De brand in Milaan heeft zover bekend geen slachtoffers gemaakt. Op beelden is te zien dat panelen aan de buitenkant van de toren wegsmelten, wat doet denken aan de brandgevaarlijke materialen die de ramp in de Grenfell Tower deels veroorzaakten. Het vuur in Milaan brak zondag uit en is nog niet volledig geblust.