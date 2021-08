Vakbonden: verplichte vaccinatie van werknemers onacceptabel

Het is onacceptabel dat werkgevers hun werknemers verplichten om zich te laten vaccineren. Dat zeggen vakbonden FNV en CNV over het voornemen van leasemaatschappij LeasePlan voor een vaccinatie-eis voor kantoorpersoneel. Zij wijzen op de grondrechten van werknemers op het gebied van privacy en lichamelijke integriteit.

Vakbond CNV hoopt dat de multinational het besluit zo snel mogelijk herziet. ‘Werknemers mogen nooit tot vaccinatie worden verplicht. LeasePlan gaat hiermee een grens over die voor ons niet acceptabel is’, aldus voorzitter Piet Fortuin.

FNV deelt deze opvatting. Zodra er klachten of vragen komen vanuit leden die werkzaam zijn bij LeasePlan, zegt de vakbond in gesprek te gaan. Over het algemeen kreeg FNV nog niet veel belletjes over de kwestie rond verplicht vaccineren vanuit de baas. ‘Daarom gaan wij ervan uit dat er onder onze leden weinig werkgevers zijn die het opleggen’, zegt een woordvoerder.

Het Financieele Dagblad meldde eerder dat LeasePlan het eerste in Nederland gevestigde bedrijf is dat met een vaccinatieverplichting voor personeel komt, hetgeen juridisch overigens niet is toegestaan. Het bedrijf heeft circa 8000 werknemers in dertig landen. Daarvan werken er ruim duizend in Nederland op kantoor. LeasePlan heeft onder andere kantoren in Almere, Breukelen, Veghel, Moordrecht en Zwolle.