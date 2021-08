Europese beurzen schommelen rond records, Londen gesloten

De Europese beurzen schommelden maandag rond de recente recordstanden. Beleggers deden het rustig aan bij gebrek aan richtinggevend nieuws. Het halfjaarcijferseizoen is achter de rug en de belangrijke financiële markt in Londen is de hele dag gesloten. Er werd dan ook vooral uitgekeken naar de Europese inflatie en de Amerikaanse banengroei, die later in de week op het programma staan.

De nieuwe slotrecords op Wall Street van afgelopen vrijdag, die volgden op toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, boden enige steun aan de handel. Powell verklaarde dat geleidelijk kan worden begonnen met het afbouwen van de coronasteun. Een door beleggers gevreesde renteverhoging lijkt echter nog ver weg. Volgens Powell herstelt de grootste economie ter wereld sterk van de coronacrisis, maar moet nog meer vooruitgang worden geboekt op de arbeidsmarkt.

De AEX-index op Beursplein 5 scherpte het record van vrijdag verder aan en noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 789,30 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1102,05 punten. De DAX in Frankfurt steeg 0,3 procent en de Franse CAC40-index won 0,1 procent.

Chipsbedrijven

De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML stonden opnieuw in de kopgroep van de AEX, met winsten tot 1,8 procent. Verzekeraar ASR (min 1,9 procent) noteerde ex dividend en techinvesteerder Prosus verloor 1,4 procent.

Just Eat Takeaway toonde wat herstel en won 0,7 procent. De maaltijdbezorger zakte vrijdag 7,5 procent na het besluit van New York om de beperkingen van de vergoedingen die maaltijdbezorgers aan restaurants in de stad kunnen vragen permanent te maken. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl is in New York actief met het onlangs overgenomen Grubhub.

Aperam

In de MidKap gingen roestvrijstaalmaker Aperam, tankopslagbedrijf Vopak en maritiem dienstverlener SBM Offshore aan kop met plussen van meer dan 1 procent. Winkelvastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties sloot de rij met een min van 1,7 procent. Alfen daalde 1,2 procent. De laadpalenfabrikant verloor vrijdag al dik 6 procent na publicatie van de resultaten.

Op de oliemarkt hielden handelaren de orkaan Ida in de gaten. Veel booreilanden in de Golf van Mexico zijn ontruimd en een groot deel van de olie- en gasproductie in de regio is stilgelegd. Ook vergadert oliekartel OPEC deze week weer. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 68,04 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 72,33 dollar per vat. De euro was 1,1796 dollar waard, tegen 1,1786 dollar op vrijdag.