Vaccinatiegraad studenten Wageningen hoger dan landelijk

Studenten aan de Wageningen University & Research (WUR) hebben zich tot dusver in hogere aantallen laten vaccineren dan leeftijdsgenoten, stelt de universiteit op basis van een interne enquête. 87 procent van de Nederlandse studenten aan de WUR is volledig ingeënt.

Van alle volwassen Nederlanders is op dit moment ruim 75 procent volledig ingeënt. Van de mensen tussen de 18 en 25 - de leeftijdsgroep waarmee volgens de WUR de studenten uit het onderzoek het beste vergeleken kunnen worden - is volgens de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nu 52 procent volledig gevaccineerd. ‘Studenten hebben zich eerder, sneller en vaker laten vaccineren dan hun leeftijdgenoten landelijk’, aldus een woordvoerster van de WUR.

De enquête werd ingevuld door bijna 6000 Wageningse studenten. 94,3 procent van de ondervraagden, inclusief de niet-Nederlandse studenten, is (deels) gevaccineerd of heeft al een vaccinatieafspraak ingepland. 3,6 procent twijfelt nog en 2,1 procent wil zich niet laten vaccineren. Of die laatste groep dat niet wil vanwege medische redenen of persoonlijke overtuiging is niet duidelijk, omdat dat ‘om medisch-ethische redenen’ niet is uitgevraagd, aldus de woordvoerster van de universiteit.