Kaag zo snel mogelijk naar Turkije, Qatar en Pakistan

Ook moet duidelijk worden waar de Nederlandse ambassade in Afghanistan tijdelijk moet komen. De Nederlandse ambassadeur in Kabul is afgelopen vrijdag teruggekeerd naar Nederland. Zij verliet de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad donderdag met de laatste Nederlandse evacuatievlucht.

Er zijn vermoedelijk nog honderden Nederlanders en Afghanen die moeten worden geëvacueerd. De afgelopen twee weken hebben meer dan 2500 mensen Afghanistan verlaten met Nederlandse vliegtuigen. Van deze evacués hadden er zo’n 1600 Nederland als eindbestemming.