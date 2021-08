OM: moorden liquidatieproces Caloh Wagoh ‘bruut en meedogenloos’

‘Een koelbloedige organisatie die in opdracht mensen vermoordt.’ Dat was volgens het Openbaar Ministerie het beeld dat gaandeweg ontstond tijdens het onderzoek Eris, naar een groep van 21 verdachten die in wisselende samenstelling betrokken zou zijn bij een totaal van 17 misdrijven, waaronder vijf liquidaties. Hoofdverdachte is Delano ‘Keylow’ R., oprichter van de inmiddels door de rechter verboden motorclub Caloh Wagoh.

Maandag begon na jarenlange voorbereiding het inhoudelijke proces tegen de verdachten. Bij aanvang daarvan schetste het OM de contouren van de zaak, aan de hand van een beeldpresentatie. De werkwijze van de bende noemde het OM ‘onthutsend’ en ‘ontluisterend’. Onder meer een grote hoeveelheid PGP-berichten tussen verdachten onderling laten volgens justitie zien dat er met groot gemak werd beslist over leven en dood. ‘De ene moord volgt bijna de andere op’, aldus het OM. De vijf liquidaties werden binnen een tijdsbestek van zeven maanden gepleegd.

De PGP-berichten vormen een belangrijk bestanddeel van de bewijsvoering van het OM. De andere pijler waarop deze berust zijn de verklaringen van kroongetuige Tony de G. Hij werd na de moord op Jair Wessels, in juli 2017 in Breukelen, opgepakt in Spanje en besloot over te lopen naar justitie. Zijn verklaringen brachten een reeks onderzoeken naar liquidaties en aanverwante zaken in een stroomversnelling. In november 2018 arresteerde de politie hoofdverdachte R. en medeverdachte Greg R., een door de wol geverfde crimineel. Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het al even omvangrijke liquidatieproces Marengo, zou meerdere moordopdrachten aan R. en de zijnen hebben verstrekt. Taghi is (nog) geen verdachte in Eris.

Maatschappelijke impact

De ‘maatschappelijke impact’ van de misdrijven is volgens justitie ‘enorm’. ‘Het brute en meedogenloze karakter van de moorden, waarbij de slachtoffers soms van dichtbij door vele kogels van automatische wapens werden doorzeefd. Maar de impact wordt ook haast voelbaar door de manier waarop de groep moorden pleegde. Midden op straat, soms op klaarlichte dag, op publieke plaatsen. Of er nou onschuldige mensen in de buurt waren of niet, de liquidatie ging hoe dan ook door. Niets leek het moordplan te kunnen stoppen. Ook niet de kans dat er misschien onschuldige slachtoffers konden vallen.’

De verdachten worden behalve van meerdere moorden ook beschuldigd van onder meer afpersing, bedreiging, mishandeling en wapenbezit.

Na het zogeheten openingsstatement van het OM hebben de advocaten het woord gekregen. Volgens de planning wil de rechtbank na deze spreekronde beginnen met het verhoor van kroongetuige De G. ter zitting. Hiervoor zijn meerdere dagen uitgetrokken.