Japan haalt opnieuw Moderna-vaccins uit roulatie

De autoriteiten doen onderzoek. Ook wordt onderzocht of er een verband is tussen het overlijden van twee dertigers die werden ingeënt met vaccins uit een partij die later werd teruggeroepen. Het is niet duidelijk of zij vervuilde vaccins ingespoten kregen.

De problemen met de vaccins komen op een moment dat in Japan veel corona-infecties worden vastgesteld. Ziekenhuizen kunnen de grote toestroom aan coronapatiënten niet aan en moeten mensen wegsturen. Slechts 44 procent van de Japanse bevolking is volledig gevaccineerd. De vaccinatiegraad is lager dan die in andere ontwikkelde landen.