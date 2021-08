Ruim 31.000 bezoekers naar zomerconcerten in Concertgebouw

Ruim 31.000 mensen hebben de zomerconcerten bezocht in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Tijdens deze editie van de jaarlijkse reeks waren er 68 concerten, van Danny Vera met het Metropole Orkest tot de 'pianobroers' Arthur en Lucas Jussen en het Amsterdam Sinfonietta samen met operazanger Thomas Oliemans.

In de eerste periode mochten er vanwege de coronamaatregelen 425 mensen per concert naar binnen. Vanaf 30 juli waren dat er 1000. De Nordwestdeutsche Philharmonie en saxofoniste Jess Gillam sloten de concertreeks af. Die heet officieel VriendenLoterij ZomerConcerten en wordt al meer dan dertig jaar iedere zomer gehouden in het Concertgebouw.