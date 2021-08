IMF-econoom: veel landen kunnen te snelle steunafbouw niet aan

Veel economieën kunnen zich een te snelle afbouw van de coronasteunmaatregelen zoals de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve mogelijk gaat doen niet veroorloven. Als de Fed namelijk net als na de financiële crisis in 2013 de steun eerder dan verwacht gaat afbouwen, leidt dit tot een sterke stijging van de leenkosten wereldwijd. Vooral opkomende landen kunnen zich die hogere leenkosten niet permitteren, waarschuwt hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Gita Gopinath in de Britse zakenkrant Financial Times.

Gopinath zegt dat landen met lage en middeninkomens onevenredig zwaar hebben geleden onder de coronacrisis. ‘Ze worden op veel verschillende manieren geraakt en daarom kunnen ze zich geen situatie veroorloven waarin de financiële markten een soort zenuwtrek krijgen van de grote centrale banken.’

De opmerkingen van Gopinath volgen op die van Fed-voorzitter Jerome Powell, die vrijdag in een toespraak aangaf dat de Amerikaanse economie sterk genoeg is voor de Fed om dit jaar te beginnen met het terugschroeven van het obligatieopkoopprogramma ter waarde van 120 miljard dollar door de verdere uitrol van vaccins in combinatie met steeds sterkere macro-economische cijfers.

Toeleveringsketen

Verder zijn ook de consumentenprijzen in de VS omhoog gegaan, geholpen door een grote vraag naar producten en problemen in de toeleveringsketen. Daardoor is bij bepaalde goederen een acuut tekort ontstaan. ‘Wij maken ons zorgen over een scenario waarin de inflatie veel sterker oploopt dan verwacht. Dat zou een veel snellere normalisering van het monetaire beleid in de VS vereisen’, aldus de IMF-econoom.

Het IMF berekende in juli dat tegen 2025 zo’n 4,5 miljard dollar (3,8 miljard euro) van het mondiale bruto binnenlands product (bbp) zou kunnen worden weggevaagd door wat Gopinath een ‘double whammy’ noemt. Dat is een combinatie van aan de ene kant mogelijk nieuwe besmettingsgolven in opkomende markten, die moeite hebben gehad om toegang te krijgen tot vaccins. Aan de andere kant normaliseren de Verenigde Staten hun monetaire beleid, waardoor de leenkosten wereldwijd toenemen.

Volgens het Institute of International Finance is de gemiddelde overheidsschuld in grote opkomende economieën gestegen van 52,2 procent van het bbp tot 60,5 procent in 2020. Dat was de grootste stijging ooit en hielp landen de pandemie te doorstaan.