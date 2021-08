Omvangrijk liquidatieproces Eris begonnen in propvolle rechtszaal

In een propvolle rechtszaal in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp is maandagochtend kort voor 10.00 uur het omvangrijke liquidatieproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh begonnen. Het zeer grote onderzoek telt maar liefst 21 verdachten. Het proces, Eris geheten, draait om een reeks criminele afrekeningen, naast plannen, pogingen en voorbereidingen daartoe.

Het was voor de rechtbank Midden-Nederland flink passen en meten om iedereen in de zaal te krijgen, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Mensen die niet direct bij het proces betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld nabestaanden, moeten noodgedwongen de zitting op een andere locatie via een videoverbinding volgen.

Hoofdverdachte in Eris is Delano ‘Keylow’ R., voorman en oprichter van de inmiddels door de rechter verboden motorclub. Hij zou onder meer moordopdrachten hebben aangenomen van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in een ander groot liquidatieproces, Marengo.

Godfather

Mede-hoofdverdachte is Greg R., hij wordt als een soort godfather en prominent lid van de motorclub gezien. Vlak voor de zitting was hij onwel geworden, gaf de voorzitter van de rechtbank aan. R. zat wel in het verdachtenbankje, maar zei dat hij zich niet zo goed voelde.

De rechtbank heeft in totaal 64 zittingsdagen voor de zaak uitgetrokken en hoopt begin juli volgend jaar uitspraak te kunnen doen.