Informateur begint de week met Ploumen en Klaver

"Wij gaan verslag doen van wat er dit weekend bij onze partijen is gebeurd en wat dat voor onze samenwerking betekent", zei Klaver voor het gesprek met de informateur. De PvdA en GroenLinks willen alleen samen in een nieuwe regering gaan zitten.

Meer dan vijf maanden na de verkiezingen zijn er nog geen onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet begonnen. VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen in een regering zitten, D66 ziet niets in een nieuwe coalitie met ChristenUnie waarmee VVD en CDA graag verder willen.

Wanneer Hamer haar eindverslag naar de Tweede Kamer stuurt is nog onbekend. Klaver zei zaterdag tijdens een gesprek met de leden dat de formatie "muur- en muurvast zit". Door de crisis in Afghanistan was het aantal gesprekken dat Hamer vorige week voerde zeer beperkt.