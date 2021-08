Spoorvervoerder NS rekent op drukke septembermaand

De Nederlandse Spoorwegen (NS) houden rekening met een drukke septembermaand. Zeker nu studenten van het mbo, hbo en de universiteit weer fysiek lessen mogen volgen en weer massaal van de trein en andere openbaar vervoer gebruik gaan maken. Om de drukte op te vangen worden in de spits ook extra treinen ingezet, zoals ook voor de coronacrisis het geval was.

De NS merkt dat de drukte in de treinen weer toeneemt. In vergelijking met voor de crisis ligt het percentage reizigers op doordeweekse dagen momenteel op zo’n 60 procent. In het weekend is dit 80 procent. De NS durft nog geen inschatting te geven over de reizigersstroom in september.

De NS zei eerder nog op een licht herstel te rekenen in de tweede helft van het jaar, omdat studenten weer gaan reizen en het aantal sociaal-recreatieve reizigers naar verwachting verder groeit. Het bedrijf denkt dat het woon-werkverkeer nog achter zal blijven.

Ook wordt op extra drukte gerekend tijdens het F1-weekend in Zandvoort van 3 tot 5 september. Tijdens dit lange weekend rijdt er iedere dag tussen 7.30 uur en 22.00 uur om de vijf minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee. Daarmee kunnen per uur maximaal 10.000 reizigers naar de races worden gebracht en weer terug. Om deze dienstregeling te kunnen uitvoeren zet de NS dagelijks 300 man extra personeel in.