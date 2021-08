Verschil in huizenprijzen tussen wijken het grootst in Den Haag

Het verschil tussen goedkopere en duurdere wijken is in Nederland het grootst in de stad Den Haag. Dat meldt woningmarktdienstverlener Calcasa. In de Haagse wijk Transvaalkwartier ligt de gemiddelde woningprijs op 205.000 euro. Aan de andere kant van de stad, in de wijk Westbroekpark en Duttendel, kost een huis gemiddeld 865.000 euro. Dat is ruim vier keer zoveel.

In Amsterdam is het verschil ook groot. De Bijlmer is relatief gezien het goedkoopst met een gemiddelde huizenprijs van 280.000 euro. Een woning in de Apollobuurt, de duurste wijk van Amsterdam, kost met meer dan 1,1 miljoen euro vier keer zoveel. Toch is de gemiddelde huizenprijs in 25 van de bijna honderd verschillende wijken in Amsterdam lager dan 400.000 euro.

Volgens Calcasa nemen de verschillen door heel Nederland tussen de duurste en goedkoopste wijken iets af. ‘In 2009 was het ongewogen gemiddelde, waarbij alle gemeenten dus even zwaar meewegen, van het prijsverschil nog meer dan 44 procent. Inmiddels ligt dit percentage op iets boven de 41 procent’, aldus de woningmarktdienstverlener. Dat betekent dat een woning in de duurste wijk in een Nederlandse gemeente gemiddeld 41 procent duurder is dan de goedkoopste wijk. Den Haag en Amsterdam zijn uitschieters, met 400 procent.

Calcasa meldt verder dat de woningprijzen in het tweede kwartaal van 2021 op jaarbasis met bijna 13 procent zijn gestegen. De prijzen stegen met 17 procent het hardst in de gemeentes Loppersum in Groningen en Blaricum in Noord-Holland.