Ondernemers in de industrie flink minder positief gestemd

Nederlandse ondernemers in de industrie zijn in augustus minder positief geworden dan een maand eerder. Vooral over de toekomstige bedrijvigheid en de voorraden werden ze somberder, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daardoor ging het algemene ondernemersvertrouwen voor het eerst sinds februari weer omlaag.

Dat ondernemersvertrouwen stond in juli nog op een recordstand van 12,3. In augustus duikelde de graadmeter naar 9,6. Dat is overigens nog altijd veel meer dan het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op 0,5 staat.

De stemming bij de ondernemers wordt negatief beïnvloed door problemen met de aanvoer van goederen door containertekorten. Ook zijn de prijzen voor dat vervoer nog altijd bijzonder hoog en stegen ook de prijzen van grondstoffen en olie de afgelopen tijd weer. Verder zijn er tekorten aan personeel waardoor bedrijven meer moeten betalen om mensen aan te trekken. De prijzen die de Nederlandse industrie vraagt voor zijn producten waren in juli dan ook 13,9 procent hoger dan in juli 2020.

Orderboek

Over het orderboek waren ondernemers wel positiever dan in juli. Die deelgraadmeter ging naar het hoogste niveau ooit. Ook dat toont aan dat de economie op volle kracht draait. De orders stromen nog binnen bij bedrijven, maar die hebben moeite om er aan te voldoen.

De grootste daling van het vertrouwen vond plaats in de sector transportmiddelen. Auto- en vrachtwagenfabrikanten worden hard getroffen door de wereldwijde chiptekorten en verscheidene bedrijven moesten de productie al tijdelijk stoppen. De hout- en bouwmaterialenbranche werd als enige nog altijd positiever. Er wordt nog steeds veel ge- en verbouwd in Nederland waardoor de vraag naar hun producten onverminderd hoog is.