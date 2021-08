Duitse minister reist net als Kaag naar regio Afghanistan

Maas, die om dezelfde reden afgelopen weekend in Turkije is geweest, landt maandagochtend in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. In de middag vertrekt hij naar Doesjanbe in Tadzjikistan en dinsdag brengt de minister een bezoek aan de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

Maas zegde aan het begin van zijn reis economische en humanitaire hulp toe aan de buurlanden. ‘Het is in ons eigen belang om te voorkomen dat de ineenstorting van Afghanistan de hele regio destabiliseert’, zei hij.

Demissionair minister-president Mark Rutte kondigde zaterdag aan dat Kaag deze week naar de regio Afghanistan reist. Een woordvoerder van Kaags ministerie wilde niet zeggen naar welk land de bewindsvrouw gaat en wat zij daar precies gaat doen.

Rutte meldde verder dat hij de huidige situatie besproken heeft met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Hij heeft met haar afgesproken dat Nederland en Duitsland, samen met het Verenigd Koninkrijk en andere landen, zo snel mogelijk weer een ‘presentie’ willen hebben in Afghanistan. Dat is wel afhankelijk van ‘de politieke en veiligheidssituatie’.