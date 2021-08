Julia Sinning uit Amsterdam uitgeroepen tot Miss Nederland 2021

Julia Sinning uit Amsterdam is zondagavond uitgeroepen tot Miss Nederland 2021. Zij zal in december Nederland vertegenwoordigen bij de Miss Universe-verkiezing. De 24-jarige student volgt een opleiding aan de faaam Film Actors Academy.

De jury prees haar als ‘een prachtige, pure vrouw die zichzelf durft te laten zien. Ze is een Miss van deze tijd: een lekkere stoere meid die uit haar comfortzone durft te stappen en een breed publiek kan aanspreken’.

Sinning liet van tevoren weten dat zij met haar deelname het beeld van ‘het perfecte plaatje wil veranderen. Als perfectionist heb ik lang naar mijn eigen perfecties gestreefd. Ik heb mezelf moeten blijven bewijzen en ik moest blijven presteren waardoor ik enorm veel druk op mezelf heb gelegd. Wat ik deed, was nooit goed genoeg. Ikzelf was nooit goed genoeg. Niks was goed genoeg.’

De verkiezing vond plaats in Studio 21 in Hilversum. De presentatie was in handen van Bart Ettekoven, bekend van GTST en Shownieuws.