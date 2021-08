Torenflat Milaan gaat op in vlammen

Een torenflat van twintig verdiepingen in het Noord-Italiaanse Milaan is vrijwel geheel uitgebrand. De brandweer onderzoekt of er slachtoffers zijn gevallen. Zoals het er zondagavond naar uitzag, kon iedereen het appartementencomplex op tijd verlaten. Wel melden Italiaanse media dat een twintigtal mensen rook heeft ingeademd.