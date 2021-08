Biden herdenkt 13 dode Amerikaanse militairen na aanslag Kabul

Tijdens de plechtigheid, die plaatsvond op een militaire basis op twee uur rijden van Washington, zwoer Biden achter de daders aan te gaan. Zaterdag meldden de VS al dat ze twee volgens hen bij de aanslag betrokken IS-K-militanten hadden gedood in een droneaanval. De Taliban veroordeelden die Amerikaanse aanval, die plaatsvond in de oostelijke provincie Nangarhar die tegen de grens met Pakistan ligt.

Het ministerie van Defensie had zaterdagmiddag de identiteit bekendgemaakt van de dertien omgekomen soldaten. Hiervan waren er vijf twintig jaar oud, een saillant detail omdat de oorlog in Afghanistan twintig jaar geduurd heeft. Een van de gedode militairen was een 23-jarige vrouw die een week voor haar dood nog werd gefotografeerd met een baby in haar armen, tijdens de chaotische evacuaties op de luchthaven van Kabul.

Terwijl Biden en zijn vrouw Jill na de ceremonie in gesprek waren met familieleden van de gestorven soldaten, meldde het ministerie van Defensie dat het Amerikaanse leger zondag met een nieuwe droneaanval een voertuig in Kabul had vernietigd. Daardoor zou ‘onmiddellijke dreiging’ van de Afghaanse tak van Islamitische Staat (IS-K) tegen de luchthaven van Kabul zijn geëlimineerd.