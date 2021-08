Britse regering: neem Britten aan tegen chauffeurstekort

Britse transportbedrijven zouden Britten aan moeten nemen als chauffeur om het tekort in die beroepsgroep op te lossen en niet moeten vertrouwen op chauffeurs uit het buitenland. Die oproep heeft het Britse ministerie van Economische Zaken gedaan. ‘We willen dat werkgevers langdurig investeren in personeel uit eigen land.’ Vervoerdersorganisaties schatten dat er een tekort is van 100.000 chauffeurs.

In het Verenigd Koninkrijk zijn de nodige problemen door het tekort aan chauffeurs. Daardoor kunnen niet alle goederen door het land worden vervoerd en krijgen supermarkten bijvoorbeeld niet alle producten geleverd. Inmiddels zijn er lege schappen in de supermarkten en hebben ook productiebedrijven moeite om hun grondstoffen te krijgen. Ook waarschuwen winkels al voor tekorten in de komende maanden en roepen ze op om kerstaankopen te spreiden over de komende maanden.

Die tekorten aan chauffeurs zijn overigens niets nieuws. Bedrijven hebben daar al enkele jaren mee te kampen, maar door de brexit vertrokken veel Europese chauffeurs uit het land en zijn de problemen in het Verenigd Koninkrijk verergerd. Bovendien vergrijst de beroepsgroep al jaren, omdat jongere chauffeurs deels ander werk zijn gaan doen. Inmiddels gaan er in het Verenigd Koninkrijk maandelijks meer chauffeurs met pensioen dan dat er bij komen.

De vervoerdersorganisaties hadden de regering opgeroepen om de visumregels tijdelijk te versoepelen voor vrachtwagenchauffeurs. De Britse krant The Times schreef dit weekeinde ook dat de regering dat wel zag zitten, maar de oproep van het ministerie wijst juist de andere kant op.