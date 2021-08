NPR: Theranos-topvrouw voert mishandeling op in fraudezaak

Elizabeth Holmes, oprichtster en voormalig topvrouw van het wegens fraude failliet gegane bloedtestbedrijf Theranos, is van plan als verdediging in haar fraudezaak aan te voeren dat ze emotioneel en seksueel mishandeld werd en daardoor niet volledig toerekeningsvatbaar was. Haar voormalige vriend en medebestuurder Ramesh ‘Sunny’ Balwani zou dat hebben gedaan, meldt de Amerikaanse publieke omroep NPR die rechtbankdocumenten inzag.

Holmes richtte start-up Theranos als 19-jarige op. Ze claimde dat Theranos een bloedtestapparaat had dat aan een paar druppels bloed voldoende had, in plaats van een buisje zoals normaal is. Die claim trok veel investeerders en Holmes werd een bekendheid, mede door het feit dat ze een van de weinige vrouwelijke oprichters van een zogeheten eenhoorn was. Die naam wordt aan start-ups gegeven die meer dan 1 miljard dollar waard zijn.

De apparaten van Theranos werkten echter niet, maar dat weerhield het bedrijf er niet van om te blijven doen alsof dat wel zo was. De openbaar aanklagers stellen dat Holmes en Theranos logen tegen investeerders, artsen en patiënten om zo nog eens 700 miljoen dollar op te halen. In 2016 ging het bedrijf failliet.

Twintig jaar celstraf

Holmes staat terecht voor negen aanklachten voor oplichting en twee voor samenzwering met als doel oplichting. In totaal kan dat de nu 37-jarige Holmes tot twintig jaar celstraf opleveren. De rechtszaak tegen haar begint deze week. Balwani staat in een aparte zaak, die naar verwachting volgend jaar dient, terecht.

De advocaten van Holmes lieten verder weten dat ze van plan is zelf te getuigen in de rechtszaak. De aanklagers komen naar verwachting met onder meer patiënten die verkeerde uitslagen kregen als getuigen. Dat zal belangrijk zijn voor de zaak, want de servers van Theranos werden in 2018 uitgezet waarmee een belangrijke informatiebron verdween.

De zaak tegen Holmes werd eerder al uitgesteld vanwege de coronapandemie en omdat ze hoogzwanger was. Inmiddels is ze bevallen.