Politie onderzoekt overlijden vrouw na val van trap

De politie onderzoekt de dood van een 58-jarige vrouw uit IJsselstein. Zij overleed zaterdag nadat ze van de trap was gevallen in haar huis aan de De Geerstraat. Een man (53) die ook in de woning was, is aangehouden. Hij wordt verdacht mogelijk betrokken te zijn. Wat hun relatie is, meldt de politie zondag niet.

Een Mobiel Medisch Team heeft nog geprobeerd de vrouw te helpen. Ze was zwaargewond en bezweek later toch aan haar verwondingen.

Het voorval deed zich even voor 21.30 uur voor. Toen kreeg de politiemeldkamer een melding van een urgente noodsituatie in het huis.