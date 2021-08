Einde proces Bouterse nadert, oud-president mogelijk vastgezet

Het proces van de Surinaamse oud-president en voormalig legerleider Desi Bouterse loopt ten einde. De krijgsraad buigt zich maandag weer over de zogeheten verzetzaak tegen de veroordeling van Bouterse tot 20 jaar cel. Bouterse hoort dan mogelijk of de rechters vasthouden aan die straf.

Bouterse staat terecht voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982. Hij was in de periode 2010 - 2020 de democratisch gekozen president van Suriname, maar stond in de jaren tachtig aan het hoofd van een militair regime. Op 8 december 1982 werden vijftien tegenstanders van de militaire machthebbers vermoord in Fort Zeelandia in Paramaribo.

Advocaat Hugo Essed, die de nabestaanden van de moorden bijstaat, zegt dat nog onduidelijk is hoe de zitting van maandag precies zal verlopen. De krijgsraad spreekt mogelijk al een vonnis uit, maar er kan ook alleen worden vastgesteld dat de zaak formeel is beëindigd. De uitspraak komt dan op een volgende zitting aan de orde.

Bouterse kreeg de gevangenisstraf van 20 jaar opgelegd in 2019. Omdat de oud-president tijdens dat proces nooit aanwezig is geweest, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij ‘verzet’ aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen. De advocaat van Bouterse heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan als zijn cliënt weer wordt veroordeeld.

Vrijheid

Het is nog onduidelijk of de voormalige legerleider een nieuwe beroepszaak ook weer in vrijheid mag afwachten. De krijgsraad liet hem na de veroordeling in 2019 niet vastzetten, naar verluidt om maatschappelijke onrust te voorkomen. Bouterse heeft in Suriname nog steeds veel aanhangers.

Advocaat Essed vindt dat Bouterse dit keer wel moet worden opgesloten als het tot een veroordeling komt. ‘Zodra er een rechtszaak is en de persoon blijkt iets gedaan te hebben dat niet mag, dan moet hij zijn straf uitzitten’, zegt de strafpleiter. Essed verwacht niet dat een gevangenisstraf voor de oud-president zal leiden tot grote onlusten.

Ook Eddy Wijngaarde, broer van een van de slachtoffers van de moorden in 1982, vindt dat Bouterse moet worden vastgezet als de krijgsraad vasthoudt aan de veroordeling. Ook ziet hij graag een hogere straf dan 20 jaar. ‘’Bouterse sprak vaak denigrerend en beledigend over de nabestaanden. Dat heeft ons geraakt’, stelt Wijngaarde. Die verwijt Bouterse ook dat hij zich bleef beroepen op zijn zwijgrecht. ‘Deze minachting voor de rechtbank zou bestraft moeten worden.’’