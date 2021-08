Duitse kandidaat-bondskanseliers debatteren op televisie

De partijen komen in de peilingen steeds dichter bij elkaar. De SPD had dinsdag 23 procent van de kiezers achter zich staan. Het CDU/CSU stond op 22 procent en was daarmee voor het eerst in vijftien jaar minder populair dan de sociaaldemocraten. De Groenen konden op 18 procent van de stemmen rekenen

Angela Merkel, die na zestien jaar als bondskanselier uit de politiek stapt, wordt binnen de conservatievelingen opgevolgd door Laschet. Hij wordt geplaagd door verschillende incidenten die zijn imago flink hebben aangetast. Hij heeft nog een maand om de kiezer voor zich te winnen. De stembusgang vindt plaats op 26 september.

Het debat met de drie kandidaat-bondskanseliers begint op 20.10 uur en wordt uitgezonden door de Duitse zenders RTL en NTV.