Frankrijk en Groot-Brittannië willen ‘safe zone’ in Kabul

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk willen een zogenoemde ‘safe zone’ instellen in de Afghaanse hoofdstad Kabul, vanwaaruit humanitaire hulp voortgezet kan worden onder bescherming van de Verenigde Naties. De twee landen zullen daarvoor maandag een resolutie indienen als er een spoedberaad is van de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, kondigt de Franse president Emmanuel Macron aan.

‘Dit is erg belangrijk. Dit zou een kader bieden voor de Verenigde Naties om in noodgevallen op te treden’, zegt Macron tegen de Franse zondagskrant Le Journal du Dimanche. Een dergelijke veilige zone in Kabul maakt het volgens de president ook mogelijk om als internationale gemeenschap de radicaalislamitische Taliban, die de macht in Afghanistan hebben gegrepen, onder druk te blijven zetten.

Frankrijk heeft vrijdag zijn evacuatiemissie in Kabul beëindigd. Aan die van het Verenigd Koninkrijk kwam zaterdag een eind. Macron zei eerder dit weekend dat er gesprekken met de Taliban worden gevoerd om Afghanen die gevaar lopen te ‘beschermen en repatriëren’ als ook de Amerikanen op 31 augustus uit het land vertrokken zijn. De Franse president hoopt daarbij op de hulp van Qatar, dat goede banden onderhoudt met de Taliban.