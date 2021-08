Kijkers hebben voor eerst invloed op spelverloop Wie is de Mol?

Kijkers krijgen in het aankomende seizoen van Wie is de Mol? meer invloed. De spelregels van het populaire AVROTROS-programma zijn enigszins veranderd. Voor het eerst bepalen de kijkers deze reeks het spelverloop.

Tijdens een livestream zaterdagavond stelden de elf kandidaten van het nieuwe seizoen zich aan de kijker voor. Daarna moesten ze een pleidooi houden waarin ze vertelden waarom zij níet de mol zijn. Wie door de kijkers het minst verdacht wordt, verdient twee vrijstellingen voor de eerste executie. Deze kandidaat is sowieso door naar de volgende aflevering en mag een medekandidaat de andere vrijstelling overhandigen. Wie dat zijn, wordt in de eerste aflevering duidelijk.

De kandidaten die meedoen aan het 22e seizoen van Wie is de Mol? zijn journalist en schrijver Arno Kantelberg, acteur Everon Jackson Hooi en zanger Glen Faria. Ook gaan presentatrice Fresia Cousiño Arias, presentatrice Hila Noorzai, actrice Kim-Lian van der Meij, operazangeres Laetitia Gerards, presentator Sahil Amar Aïssa, zangeres Suzanne Klemann, komiek Thomas van Luyn en presentatrice Welmoed Sijtsma op zoek naar de saboteur.

Rik van de Westelaken neemt ook dit jaar de presentatie op zich. Waar de opnames plaatsvinden, is nog niet bekendgemaakt. De eerste aflevering is in januari te zien.