Uitmarkt klaar voor openingsprogramma

De Uitmarkt in Amsterdam is na een succesvolle generale repetitie klaar voor het openingsprogramma. Zaterdagavond presenteert Eric Corton op het grote podium op de vijver van het Museumplein een divers programma met onder meer muziek, dans, poëzie en comedy.

De organisatie van de Uitmarkt verwacht 750 bezoekers tijdens het avondvullende programma Uitmarkt 2021: De Opening. Bezoekers die het programma live bijwonen hebben kaartjes gereserveerd en worden geregistreerd vanwege de coronarichtlijnen.

Tijdens het openingsprogramma zijn er optredens van artiesten en gezelschappen als Douwe Bob, Hans Klok, New Cool Collective, Tania Kross en Het Nationale Ballet. De buitenvoorstelling wordt live uitgezonden op NPO2 tussen 20.20 en 21.20 uur. Tijdens de uitzending wordt geschakeld naar diverse culturele locaties in het hele land. Na de tv-uitzending treedt soulzanger Steffen Morrison op met zijn Band of Brothers.

De Uitmarkt wordt gezien als de landelijke opening van het theaterseizoen. Ook zondag zijn er nog optredens. Dan is het thema musical, Frits Sissing en Romy Monteiro begeleiden de avond. Er zullen voorproefjes worden gegeven van allerlei producties die komend seizoen in de Nederlandse theaters te zien zijn, zoals Titanic, Diana & Zonen, TINA en The Sound of Music. In het kader van het 20-jarig bestaan van de Musical Awards worden een paar musicalprijzen uitgereikt.