Amerikanen beginnen met laatste fase aftocht uit Afghanistan

De Amerikanen zijn begonnen aan de laatste fase van hun aftocht uit Afghanistan, waar ze bijna twintig jaar militair actief waren in de strijd tegen terreur. Amerikaanse troepen vertrekken geleidelijk van de luchthaven in de hoofdstad Kabul, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Uit veiligheidsoverwegingen noemt het Pentagon geen aantallen. Een anonieme regeringsfunctionaris had kort daarvoor gezegd dat het aantal Amerikaanse militairen op het vliegveld inmiddels onder de 4000 is gezakt. Nadat de radicaalislamitische Taliban twee weken geleden de macht hadden overgenomen in Afghanistan, was het aantal troepen nog verhoogd om te helpen bij het evacueren van Amerikanen en anderen.

Eerder had president Biden al aangekondigd de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan op 31 augustus (komende dinsdag) te willen beëindigen. Alleen de luchthaven is nog in handen van de Amerikanen. Het is de bedoeling dat de evacuaties ook zo lang mogelijk doorgaan.