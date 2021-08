Twee belangrijke leden IS-K gedood door droneaanval van zaterdag

De droneaanval van zaterdagochtend vroeg op een doelwit van IS-Khorasan heeft twee belangrijke leden van de terreurorganisatie gedood, maakte het Pentagon bekend. Een derde zou gewond zijn geraakt door de beschieting in de provincie Nangarhar.

De missie is uitgevoerd in het kader van terrorismebestrijding nadat een zelfmoordterrorist zichzelf opblies op het vliegveld van Kabul. Het officiële dodental van die terreurdaad staat op 92, maar volgens diverse media zijn er mogelijk 180 doden gevallen. Onder hen zijn dertien Amerikaanse militairen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldde niet of het doelwit direct betrokken was bij het bloedbad op de luchthaven, dat door IS-Khorasan is opgeëist.