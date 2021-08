Grootste vakbond Zimbabwe naar rechter om verplichte vaccinaties

De grootste vakbond van Zimbabwe heeft de overheid van het Afrikaanse land en diverse bedrijven voor de rechter gedaagd omdat ze werknemers verplichten zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Volgens de organisatie Zimbabwe Congress of Trade Unions zijn er in Zimbabwe helemaal geen wetten die een dergelijke opstelling ondersteunen.

Veel werknemers zouden worden getroffen door het besluit van hun werkgever om hen te verbieden weer op hun werk te verschijnen omdat ze nog niet zijn gevaccineerd. Tot de bedrijven die zijn aangeklaagd behoren Zimnat Insurance, SeedCo en Windmill, alsmede enkele staatsbedrijven.

In Zimbabwe heeft nog maar een klein deel van de bevolking alle prikken gehad. Bij een recente coronagolf waren er veel besmettingen. Dat sterkt de overheid in de overtuiging dat het land tegen het einde van het jaar een groepsimmuniteit zal bereiken tegen het coronavirus.

Zimbabwe probeert de eigen economie langzaamaan weer wat te heropenen. Studenten keren binnenkort terug naar de schoolbanken, nadat de scholen meer dan twee maanden waren gesloten. Maar er gelden nog wel strenge coronamaatregelen. Het bijwonen van kerkdiensten of het uit eten gaan in een restaurant is alleen toegankelijk voor mensen die zijn gevaccineerd.