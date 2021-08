Laatste Britse civiele vlucht vertrokken uit Kabul

Groot-Brittannië heeft in twee weken tijd bijna 15.000 mensen weten te evacueren uit de door de Taliban bezette hoofdstad. Toch is het de Britten niet gelukt iedereen weg te krijgen die dat wilde. Vrijdag sprak defensie nog van tussen de 800 en 1100 Afghanen die naar Groot-Brittannië mogen komen, maar vastzitten in het Aziatische land. Ook 100 tot 150 Britten waren toen nog niet geëvacueerd.

‘Het is tijd om deze fase van de operatie af te sluiten. Maar we zijn de mensen die nog weg moeten niet vergeten en zullen alles doen wat we kunnen om hen te helpen’. zei de Britse ambassadeur in Afghanistan op het tarmac van de luchthaven van Kabul.

‘Hartverscheurend’

In een gesprek met de BBC zaterdagochtend erkende generaal Sir Nick Carter, de hoogste militair commandant van het land, dat het ‘hartverscheurend’ is, dat het niet gelukt is iedereen te evacueren die naar Groot-Brittannië had mogen komen. ‘Het is zo goed als het onder de omstandigheden mogelijk was, gegaan. Maar het is ons niet gelukt iedereen eruit te krijgen, dat is hartverscheurend en ter plaatse moesten een aantal moeilijke beslissingen genomen worden.’

Meer dan duizend Britse militairen waren op het hoogtepunt van de evacuaties in Kabul om de massale uittocht te regelen. Sommigen van hen zijn al terug. De anderen komen met de resterende militaire toestellen, aldus Carter.