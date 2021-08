Aantal nieuwe coronagevallen daalt naar 2494

Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen ligt nu op 2586 nieuwe gevallen per dag. Dat weekgemiddelde is ook hoger dan vorige week zaterdag: toen werden er in zeven dagen gemiddeld 2390 nieuwe gevallen per dag geregistreerd.

Afgelopen etmaal werden negen nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona bij het RIVM geregistreerd. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal in die tijd overleden zijn, want het duurt vaak een poosje voor een sterfgeval wordt doorgegeven.