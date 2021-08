Duizenden demonstreren in Berlijn tegen coronamaatregelen

Duizenden mensen hebben zaterdag in Berlijn gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen van de Duitse regering. Ze keerden zich vooral tegen de restricties die invloed hebben op het dagelijks leven, zoals de mondkapjesplicht.

Verscheidene bijeenkomsten waren vooraf verboden maar dat kon niet voorkomen dat groepen op verschillende plaatsen bijeenkwamen en door de stad gingen lopen onder begeleiding van politie te voet, in busjes en in een helikopter. Grote delen van het regeringscentrum in de Duitse hoofdstad waren uit voorzorg afgesloten.

De autoriteiten waren goed voorbereid en hadden meer mensen verwacht. Ze hadden zo’n 2000 agenten achter de hand, onder wie politiemensen van andere eenheden in Duitsland.

Negen aangekondigde demonstraties werden meteen door de politie verboden. Vier organisaties stapten daarop naar de rechter. Slechts een betoging met maximaal vijfhonderd mensen kreeg uiteindelijk toestemming.