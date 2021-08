Leden PvdA gaan nu niet voor onderhandelingen met VVD liggen

De leden van de PvdA gaan niet op voorhand voor coalitieonderhandelingen met de VVD en Mark Rutte liggen. Op een politieke ledenraad besloten zij niet te stemmen over een motie die oproept om niet in een nieuw kabinet-Rutte te stappen.

De PvdA wil graag samen met GroenLinks meepraten over kabinetsdeelname. Maar dat zou ook een hernieuwde samenwerking betekenen met de VVD en dat ziet een deel van de leden helemaal niet zitten. Na deelname aan het kabinet Rutte-II leden de sociaaldemocraten de zwaarste verkiezingsnederlaag uit hun geschiedenis.

De critici wilden met een motie verhinderen dat de PvdA nog eens in zee gaat met Rutte. Daartegen werd met succes bezwaar gemaakt, omdat het in strijd zou zijn met de partijregels. Die schrijven voor dat de leden achteraf oordelen over een eventueel onderhandelingsresultaat.