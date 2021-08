Brede steun in GroenLinks voor samenwerking met de PvdA

In GroenLinks is brede steun voor het besluit om samen met de PvdA de onderhandelingen voor de kabinetsformatie te doen. Wel is er huiver om een fusie aan te gaan. Partijleider Jesse Klaver maakte zaterdag op een partijbijeenkomst met leden in Utrecht duidelijk dat het zover nog lang niet is. "Daar is nooit enige sprake van geweest."

Samenwerking is nodig, betoogde Klaver want hij wil niet opnieuw een rechts kabinet. Als je fundamenteel iets wil veranderen moet je volgens hem wel de handen ineen slaan. "We gaan alleen regeren als we het verschil kunnen maken op cruciale onderwerpen", maakte Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet duidelijk aan de leden.

Onder de meer dan tweehonderd aanwezigen was weinig kritiek. Wel is er een angst dat de identiteit van de partij verloren kan gaan. "Samenwerking neemt je eigenheid niet weg", zei Klaver. De partij neemt wel een risico, geeft hij toe. Maar "alleen als we samenwerken kunnen we Nederland veranderen".

Wil om te veranderen

Volgens Klaver zit de formatie "muur- en muurvast". En dat ligt volgens hem alleen aan de VVD en CDA die onderhandelingen met twee linkse partijen blijven uitsluiten. "Het is cynisch." Volgens Ellemeet, vertrouweling van Klaver, weigeren de rechtse partijen over hun schaduw heen te stappen. Ze sprak van de "arrogantie van rechts".

In het verleden werd er wel vaker over samenwerking tussen beide partijen gesproken. Bij de sociaaldemocraten is volgens Klaver nu iets veranderd waardoor het wel mogelijk is. Er is bij de PvdA ook een wil om het systeem te veranderen, voelt hij. "Bij de old school PvdA had ik er niet in geloofd."

Vertrouwen

Om de innige banden te benadrukken was ook PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk aanwezig in Utrecht. Hij hield een vurig pleidooi voor samenwerking. "Dit is het moment." Zijn partij komt deze dag bijeen in Zeist om over de ontwikkelingen rond de formatie te praten. In de PvdA lijkt minder eensgezindheid over de plannen met GroenLinks.

Klaver zei dat hij alle vertrouwen heeft dat er ook steun komt van de leden van de PvdA. Op de vraag wat er gaat gebeuren als de PvdA-leden partijleider Lilianne Ploumen terugfluiten, wil hij niet ingaan. "Ik heb geen ander scenario in mijn hoofd dan samenwerking."

Ook als GroenLinks en PvdA niet samen in een kabinet komen, wordt de ingeslagen weg voortgezet. In de oppositie is het bundelen van de krachten net zo belangrijk, vindt de leider van GroenLinks. "Het zal dan een heel, heel harde oppositie worden", stelde hij alvast in het vooruitzicht.