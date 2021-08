ING: vertrouwen beleggers blijft op hoog niveau

Het vertrouwen kende in juli nog een kleine terugval na een stijgende trend die vorig jaar oktober werd ingezet. In augustus steeg het vertrouwen weer met 4 punten, tot een score van 145. Een score van boven de 100 geldt als een positieve stemming onder Nederlandse beleggers. Twee derde van de onderzoeksdeelnemers verwacht dan ook dat de hoog staande AEX-index verder gaat stijgen.

Zoveel rendement als de kleine 13 procent gemiddeld in april haalden de mensen de afgelopen vier maanden niet. Dat was bij de meting in augustus ruim 9 procent. ‘Dit is in lijn met de ontwikkeling van de wereldwijde beurzen. Het tempo van de koersstijgingen begint af te nemen’, aldus ING-beleggingsspecialist Simon Wiersma.

Wel stijgt het percentage mensen dat verwacht geld over te houden om te kunnen beleggen verder. Dat is nu ruim de helft, tegen 37 procent vorig jaar april. Deze groep is vooral geïnteresseerd in beleggingsfondsen (55 procent) en individuele aandelen (32 procent). Ook de belangstelling voor investeringen in vastgoed zoals woningen is toegenomen.