PvdA en GroenLinks praten met leden over formatie en samenwerking

Zowel de Partij van de Arbeid als GroenLinks praten zaterdag met hun leden over de formatie en de voorgenomen samenwerking tussen de twee partijen. Tijdens de formatie willen beide partijen als een fractie samen optrekken. Van een echte fusie is geen sprake: beide partijen blijven afzonderlijk hun werk doen tijdens bijvoorbeeld debatten in de Tweede Kamer.

Tijdens de politieke ledenraad van de PvdA worden verschillende moties ingediend. Sommige roepen op om verder te gaan samenwerken met GroenLinks of zelfs te fuseren. Andere willen dit juist voorkomen. Ook is er een voorstel om te verhinderen dat de PvdA gaat meeregeren zolang Mark Rutte de VVD leidt.

Bij GroenLinks wordt niet gestemd over moties. Het gesprek is bedoeld om ‘vragen te beantwoorden en verder het gesprek te voeren’.

Partijleiders Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) wilden vorige week vrijdag niet zeggen of de samenwerking tijdens de formatie een opmaat is naar een volledige fusie. ‘Het is een soort onontgonnen terrein waar we instappen’, aldus Ploumen. Volgens Klaver is de keuze voor een partijfusie niet aan hem of aan Ploumen, maar aan de partijen zelf.

De twee linkse partijen zijn samen goed voor zeventien Kamerzetels. Al voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar kondigden ze aan samen op te trekken. Dat de fracties nu samen beslissingen nemen in de formatie noemt Ploumen ‘een logische stap’.