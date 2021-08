Maarten ’t Hart begin dit jaar getroffen door een herseninfarct

Schrijver en bioloog Maarten ’t Hart (76) is in januari getroffen door een herseninfarct en heeft in april een openhartoperatie ondergaan vanwege twee lekkende hartkleppen. Beide keren lag hij op de ic, maar hij is goed hersteld, zegt hij in een interview in NRC. ‘Terwijl ik toch helemaal verlamd ben geweest en even niet kon praten.’

Onlangs heeft ‘t Hart wel te horen gekregen dat door de openhartoperatie wat vocht in het hartzakje terecht is gekomen. ‘Daar ben ik nu wel bezorgd over’, zegt hij in de krant. Ook heeft hij door het herseninfarct nog last van zijn rechterhand, die voelt ‘alsof hij slaapt’.

De auteur van Een vlucht regenwulpen laat aan NRC weten dat hij er na het herseninfarct slecht aan toe was. Thuis was hij ‘s nachts neergevallen toen hij naar de wc ging. In het ziekenhuis daalde na enkele dagen het zuurstofgehalte in zijn bloed naar een gevaarlijk niveau. ‘En toen’, zegt hij, ‘begonnen ze te vrezen dat ik dood zou gaan.’ Tot zijn eigen verbazing was hij niet bang voor de dood, zegt hij. ‘Totaal niet. Nou ja, dacht ik, dan ga ik dood. Hoef ik die openhartoperatie ook niet te ondergaan.’