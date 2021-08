Frankrijk stopt evacuatiemissie Kabul: ruim 3000 mensen gered

Frankrijk heeft de evacuatiemissie in Afghanistan op vrijdag beëindigd, meldt de regering. In totaal zijn meer dan 3000 evacués vanuit Kabul naar Frankrijk gebracht, onder wie meer dan 2600 Afghanen. De missie is gestopt omdat ‘de veiligheid niet meer kon worden gewaarborgd’, meldt de Franse minister van Buitenlandse Zaken.

Het Franse ambassadepersoneel heeft de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad verlaten en is inmiddels aangekomen in de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in gesprek te gaan met de Taliban om ervoor te zorgen dat mensen die dat willen Afghanistan ook na 31 augustus nog kunnen verlaten.

Donderdag zei de Franse president Emmanuel Macron nog dat Frankrijk probeerde ‘enkele honderden mensen’ weg te krijgen uit Afghanistan. Het is niet duidelijk of dat gelukt is. Andere landen, waaronder België, Canada, Nederland, Polen, Spanje en Groot-Brittannië, beëindigden de evacuatiemissies in Afghanistan al eerder.

De Verenigde Staten halen nog steeds mensen op uit het land. Het Witte Huis meldde vrijdag (lokale tijd) dat er in 12 uur tijd zo’n 4200 mensen uit Kabul zijn geëvacueerd. Er zijn naar schatting al meer dan 100.000 mensen gevlucht via het vliegveld van Kabul, dat door een Amerikaanse troepenmacht nog tot 31 augustus wordt beschermd.