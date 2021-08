Vrijdagavond ‘geslaagde start’ van de Uitmarkt

De Uitmarkt in Amsterdam, die sinds vrijdagavond rond 20.30 uur live is vanaf het Museumplein, is tot nu toe een groot succes. Dat zegt een woordvoerster vrijdagavond. Ook op zaterdag en zondag zijn er optredens op het plein. De Uitmarkt wordt gezien als de landelijke opening van het theaterseizoen.

Door het coronavirus vindt deze editie van de Uitmarkt in aangepaste vorm plaats met een openluchttheater, in plaats van met de gebruikelijke binnen- en buitenpodia, boekenmarkt en infostands. Ook moeten mensen die de optredens willen bezoeken eerst reserveren en een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag meebrengen.

‘Het gaat tot nu toe fantastisch’, vertelt de woordvoerster. ‘Mensen zijn blij om hier te zijn. Ook de artiesten vinden het te gek.’ Voor tv-kijkers wordt er tijdens speciale uitzendingen geschakeld naar diverse culturele locaties elders in het hele land.

Geslaagde start

Er is ondanks de aangepaste vorm sprake van een ‘geslaagde start’ en alle reacties zijn tot nu toe enorm positief, aldus de woordvoerster. Ook elders in het land worden door culturele instellingen speciale programma’s gelanceerd, in het teken van de Uitmarkt. ‘Zo kunnen we toch met elkaar het culturele seizoen aftrappen.’

Het eerste deel van vrijdagavond, gepresenteerd door Buddy Vedder, stond geheel in het teken van Doe Maar. Het tweede deel was vrijdagavond nog bezig. Hierbij treden vier cabaretiers van het collectief Comedytrain op.