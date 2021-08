Nieuwe records voor S&P 500 en Nasdaq na speech Powell

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten gesloten, waarbij de breed samengestelde S&P 500-index en de technologiegraadmeter Nasdaq naar nieuwe recordstanden stegen. Beleggers op Wall Street reageerden positief op de speech van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. Volgens Powell kan de koepel van Amerikaanse centrale banken dit jaar gaan beginnen met het afbouwen van zijn opkoopprogramma van obligaties, maar is er geen haast bij het verhogen van de rente.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 35.455,80 punten. De S&P 500 steeg 0,9 procent tot 4509,37 punten en de Nasdaq won 1,2 procent tot 15.129,50 punten.

Powell gaf de speech tijdens de virtuele Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers. Volgens Powell herstelt de economie van de Verenigde Staten sterk van de coronacrisis, maar moet nog meer vooruitgang worden geboekt op de arbeidsmarkt. Er zijn door de pandemie nog altijd miljoenen banen minder in de VS dan voor de uitbraak. Mogelijk komt de Fed bij zijn beleidsvergadering in september met concrete plannen voor de afbouw.

Peloton Interactive

Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar Peloton Interactive, dat fitnessapparatuur voor thuisgebruik verkoopt. Het aandeel kelderde 8,6 procent, na dagvaardingen van justitie in de VS om informatie en documenten te geven over ongelukken met bepaalde loopbanden van het bedrijf. Bij een van die ongelukken kwam een kind om het leven. Er zijn al tienduizenden exemplaren teruggeroepen. Ook kwam Peloton met tegenvallende kwartaalcijfers en vooruitzichten.

De computermakers Dell Technologies en HP openden eveneens de boeken. Die cijfers vielen ook niet goed want ze verloren respectievelijk 4,5 en 0,6 procent. Kledingverkoper Gap wist met zijn kwartaalpublicatie wel redelijk te bekoren, want het aandeel klom 0,6 procent.

Manchester United

Verder was de in New York genoteerde Engelse voetbalclub Manchester United een duidelijke winnaar met een koerswinst van bijna 6 procent. De Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo keert na twaalf jaar terug bij Manchester United. De topclub neemt de aanvaller over van Juventus. Beleggers denken dat Manchester United goed geld kan gaan verdienen met bijvoorbeeld voetbalshirtjes met de naam van Ronaldo.

De euro was 1,1797 dollar waard, tegen 1,1786 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 68,72 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 72,63 dollar per vat.